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ЗСУ знищили майже 4600 одиниць техніки РФ та 17 800 окупантів – Генштаб

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2 квітня, 13:16
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Українські бійці продовжують відбивати атаки супротивника та знищують ворожу військову техніку – у Генштабі розповіли, скільки вже втратила РФ
РФ втрачає солдатів і техніку в боях проти ЗСУ
РФ втрачає солдатів і техніку в боях проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові зазнають великих втрат на війні проти України. Наші захисники знищили 4589 одиниць військової техніки окупантів, у боях загинуло майже 18 тисяч солдатів РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Втрати ворога станом на 2 квітня 2022 року становили:

  • особового складу – близько 17800 осіб;
  • танків – 631 од.;
  • бойових броньованих машин – 1776 од.;
  • артилерійських систем – 317 од.;
  • РСЗВ – 100 од.;
  • засобів ППО – 54 од.;
  • літаків – 143 од.;
  • вертольотів – 134 од.;
  • автомобільної техніки – 1236 од.;
  • кораблів/катерів – 7 од.;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87;
  • спеціальної техніки – 24;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Проте у ЗСУ наголосили, що кількість втрат не остаточна – підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Військові РФ знищують свою техніку

Російські військові знищують власну військову техніку та видають її за "підбиту українську" для того, щоб створити видимість успішних бойовиУх дій в країні. Фото розбитої техніки солдати надсилають своїм командирам для звітності – розмову окупантів перехопила СБУ.

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"Я вже про це (знищення техніки. – Ред.) усім доповів. Тепер чекають фотографій, гармат, мінометів, кулеметів, крові, бинтів і всієї х*йні... Давайте швидше!" – невдоволено каже командир.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 2 квітня
1
Особовий склад 17800
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артилерія 317
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 100
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1236
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