ВСУ уничтожили почти 4600 единиц техники РФ и 17 800 оккупантов – Генштаб

Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибли почти 18 тысяч солдат РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери врага по состоянию на 2 апреля 2022 года составили:
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- личного состава – около 17 800 человек;
- танков ‒ 631 ед;
- боевых бронированных машин – 1776 ед;
- артиллерийских систем – 317 ед;
- РСЗО – 100 ед;
- средств ПВО – 54 ед;
- самолетов – 143 ед;
- вертолетов – 134 ед;
- автомобильной техники – 1236 ед;
- кораблей/катеров – 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;
- специальной техники – 24;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Однако в ВСУ подчеркнули, что количество потерь не окончательное – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Военные РФ уничтожают свою технику
Российские военные уничтожают собственную военную технику и выдают ее за "подбитую украинскую" для того, чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине. Фото разбитой техники солдаты отправляют своим командирам для отчетности – разговор оккупантов перехватила СБУ.
"Я уже об этом (уничтожении техники. – Ред.) всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – недовольно говорит командир.
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