За день на півдні України знищено 51 окупанта, танк та гелікоптер

Також українські військові зірвали спробу окупантів вивести групу розвідки

ЗСУ знищили за добу також дві реактивні системи залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С" та два БПЛА. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом доби 8 травня на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін у позиціях на лінії зіткнення не відбулось. Однак окупанти продовжували тероризувати південні регіони ракетними ударами протягом всього дня.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Південь".

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Яка ситуація

Зокрема, українські підрозділи вчасно виявили та зірвали спробу окупантів вивести групу розвідки. В результаті бою з боку ворога є вбитий, поранений і полонений. Водночас над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост" відповідно.

"Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищено силами протиповітряної оборони. Нанесені удари пошкодили в області електроподстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. На жаль, є постраждалі", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, ворожі втрати за добу склали: 51 окупант, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", два БПЛА та гелікоптер.

Також у командуванні заявили, що корабельне угруповання флоту окупантів налічує щонайменше шість кораблів та два підводні човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів.

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Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував фото наслідків обстрілів окупантів 8 травня. В результаті атаки ворога постраждало єврейське кладовище. Окупанти фактично розбомбили цвинтар.

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