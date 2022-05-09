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За день на юге Украины уничтожен 51 оккупант, танк и вертолет

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 мая, 02:38
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Также украинские военные сорвали попытку оккупантов вывести группу разведки
ВСУ уничтожили за сутки также две реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" и два БПЛА.
ВСУ уничтожили за сутки также две реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" и два БПЛА. / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение суток 8 мая на Херсонском и Николаевском направлении существенных изменений в позициях на линии столкновения не произошло. Однако оккупанты продолжали терроризировать южные регионы ракетными ударами в течение всего дня.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

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Какая ситуация

В частности, украинские подразделения вовремя обнаружили и сорвали попытку оккупантов вывести группу разведки. В результате боя со стороны врага есть убитый, раненый и пленник. В то же время над Херсонской и Одесской областями были сбиты беспилотные разведчики "Орлан-10" и ударный носитель ракет "Форпост" соответственно.

"Одесскую область за сутки враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с использованием авиации. 6 ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны. Нанесенные удары повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. К сожалению, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Кроме этого, вражеские потери за сутки составили: 51 оккупант, две реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", два БПЛА и вертолет.

Также в командовании заявили, что корабельная группировка флота оккупантов насчитывает по меньшей мере шесть кораблей и две подводные лодки, находящиеся в готовности к нанесению ракетных ударов.

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Напомним, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал фото последствий обстрелов оккупантов 8 мая. В результате атаки врага пострадало еврейское кладбище. Оккупанты фактически разбомбили кладбище.

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