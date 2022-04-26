За два місяці війни окупанти зруйнували 154 заводи та підприємства – Денісова

36 закладів охорони здоров’я неможливо відновити

Російська армія зруйнувала 154 заводи та підприємства, а також 1508 навчальних закладів. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти цілеспрямовано руйнують підприємства та установи в Україні, позбавляючи цивільних громадян права на працю.

Про це повідомила в Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Яка ситуація

За її словами, за два місяці війни російська армія зруйнувала 154 заводи та підприємства, 1508 закладів освіти (включно з 408 дитячими садочками), в тому числі 102 заклади, які неможливо відновити, 347 закладів охорони здоров’я (36 неможливо відновити), 109 культурних споруд, 11 цивільних аеропортів, 2 порти та портової інфраструктури.

"24 квітня дев'ять російських ракет вдарили по інфраструктурі міста Кременчука Полтавської області. Вчора агресор завдав ракетних ударів по 5 залізничних станціях України. Руйнуючи об’єкти цивільної інфраструктури, агресор порушує право на життя та здоров’я працівників, нищить робочі місця, позбавляючи працівників та членів їх сімей засобів існування", – написала Денісова.

Крім цього, Уповноважений зазначила, що агресор не дотримується Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року:

"Згідно зі статтею 51 ДП І, цивільне населення як таке, а також окремі цивільні особи не повинні бути об'єктом нападів. Заборонено акти насильства чи загрози насильства, що мають головною метою тероризувати цивільне населення".

Нагадаємо, Людмила Денісова також заявила, що російські окупанти влаштовують у свої сім’ї викрадених в Україні дітей – наразі невідомо про їхній стан здоров’я.

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