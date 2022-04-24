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За последние сутки в Украине погибли пять детей — подробности от Денисовой

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24 апреля, 17:01
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Всего из-за российского вторжения в нашей стране погибли уже 213 детей
Людмила Денисова рассказала о последних обстрелах, при которых пострадали и погибли дети
Людмила Денисова рассказала о последних обстрелах, при которых пострадали и погибли дети / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 213 детей и пострадали 389. Из них за последние сутки погибли пятеро и ранены двое детей, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала о последних случаях, в которых погибли или пострадали дети.

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  • 23 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого квартала в Одессе погибла мать с 3-месячным ребенком.
  • У села Новокиевка Снигиревского р-на Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.
  • 23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками России города Мариуполь.
  • Накануне в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры села Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний парень.
  • При фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бучанского района Киевской области, правоохранительными органами обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отмечает Денисова.

Она подчеркивает, что действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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