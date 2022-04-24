За последние сутки в Украине погибли пять детей — подробности от Денисовой

Всего из-за российского вторжения в нашей стране погибли уже 213 детей

Людмила Денисова рассказала о последних обстрелах, при которых пострадали и погибли дети / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 213 детей и пострадали 389. Из них за последние сутки погибли пятеро и ранены двое детей, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала о последних случаях, в которых погибли или пострадали дети.

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23 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого квартала в Одессе погибла мать с 3-месячным ребенком.

У села Новокиевка Снигиревского р-на Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.

23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками России города Мариуполь.

Накануне в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры села Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний парень.

При фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бучанского района Киевской области, правоохранительными органами обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отмечает Денисова.

Она подчеркивает, что действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка.

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