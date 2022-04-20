Протягом минулої доби ЗСУ відбили десять атак окупантів на Донбасі

Українські захисники протягом минулої доби відбили десять атак окупантів. Ворог зазнав значних втрат серед техніки.
Про це повідомляє ООС.
Деталі
"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", — йдеться в повідомленні ООС.
Протягом минулої доби українські захисники знищили:
Далі по темі
- 12 танків;
- артилерійську систему;
- 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи ППО на Донбасі знищили:
- один винищувач Су-34;
- один вертоліт Ка-52;
- чотири безпілотники;
- крилату ракету.
Окупанти обстріляли лікарню у Миколаївській області
Російські окупанти обстріляли лікарню в Баштанці Миколаївської області. Внаслідок чергового злочину ворога є поранені.
"Рашисти, так і будете зомбовано транслювати на своїх фашистських каналах "знищення виключно військових об'єктів на "нацистській" території"? А не хочете розповісти, як бомбите лікарні? Наприклад, як вам такий сюжет: "Російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів... є постраждалі", — повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
За її словами, обійшлося без загиблих.