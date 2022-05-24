За три місяці війни Росія не досягла своєї мети: головні заяви влади за 24 травня

ЗСУ виграли битви за Київ, Харків, Чернігів та ведуть важкі бої на Сході

Російська армія не досягла значних успіхів у війні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 90-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти не досягли особливих успіхів у війні з Україною, але продовжують наступ на Донбасі. Тим часом, європейські бізнесмени пропонують почати домовлятися з Москвою.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 24 травня.

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Президент України підбив підсумки 89-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 24 травня і заявив, що найближчі тижні війни будуть складними.

"Щодня, звертаючись до нашого народу, я наголошую, як важко і якою ціною дається оборона від російської агресії. Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни справді не було на Європейському континенті вже 77 років. Тотальна війна, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури", – сказав Зеленський.

Президент розповів, що з 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетних удари, застосувавши 2275 різних ракет.

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"Абсолютна більшість – по цивільних об'єктах. За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків і вертольотів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?" – наголосив український лідер.

Зеленський зазначив, що постійно говорить із західними партнерами про необхідність сучасної протиракетної зброї, сучасної бойової авіації.

"Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які б не загинули, якби ми отримали всю зброю, за якою звертаємося. Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламенту або інших іноземних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики", – сказав він.

За словами президента, найближчі тижні війни будуть складними. Ворог посилив наступ на сході країни.

"Але у нас немає жодної альтернативи, окрім як боротися. Боротися та перемогти. Звільнити нашу землю та наших людей. Тому що окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все, що у нас є. Включно із правом на життя для українців". Проте, щоб перемогти, ми повинні – кожен і кожна – працювати для цього, зокрема й ті, хто в тилу, допомагайте армії, захищайте потреби нашої держави на всіх міжнародних майданчиках, до яких маєте доступ у спілкуванні з іноземними журналістами. навіть з вашими друзями та знайомими за кордоном. Кожен голос має значення", – заявив Зеленський.

Наступ на Донбасі – це жорстока битва

У зв'язку з наступом російських окупантів на Донбасі Україні терміново необхідно західне озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter.

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"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі – це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", – написав міністр.

За три місяці війни Росія не досягла своїх цілей

За три місяці повномасштабної війни російські окупанти не досягли своєї мети. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Ми виграли битву за Київ, Харків, Чернігів та інші міста. ЗСУ ведуть важкі бої на Сході. Україна отримує зброю від союзників, якої потрібно більше для звільнення наших територій. Потрібні жорсткіші санкції проти РФ, щоб позбавити ресурсів їх економіку", – написав Єрмак.

Європейські бізнесмени пропонують домовлятися із Росією

Європейські бізнесмени пропонують домовлятися із Росією, щоб зупинити війну. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Кажуть, у кулуарах Міжнародного економічного форуму в Давосі вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росією. Це новий вірус сліпоти? Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни – зброя, гроші, ембарго", – написав Подоляк.

Окупанти намагаються оточити Сєверодонецьк та Лисичанськ

Російські окупанти продовжують атаки вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найактивніші бойові дії тривають у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 24 травня.

Зазначається, що на Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк із наступним виходом на адміністративний кордон Луганської області. На Лиманському напрямі не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії у напрямках Тошківка та Устинівка. На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне становище у районі населеного пункту Василівка. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневу поразку наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

"На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ на відновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам'янське. На Криворізькому та Миколаївському напрямах противник не припиняє артилерійського обстрілу позицій наших військ", – розповіли у Генштабі.

Втрати російських окупантів становлять 29 350 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 29 350 солдатів і 1302 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 243.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1302 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин – 3194 (+28) одиниць;

артилерійських систем – 606 (+2) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 205 (+1) одиниць;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);

крилатих ракет – 112 (+2);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.

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