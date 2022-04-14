За час війни в Україні загинуло 197 дітей – Офіс генпрокурора

Найбільше дітей від рук російських військових постраждало у Донецькій та Київській областях

Військові РФ вбивають дітей / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З 24 лютого внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації понад 548 дітей постраждали в Україні, а 197 дітей загинули. Дані не є остаточними.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

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"Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , – йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у таких регіонах:

Донецька область – 115,

Київська – 105,

Харківська – 81,

Чернігівська – 54,

Миколаївська – 40,

Херсонська – 38,

Луганська – 36,

Запорізька – 23,

Київ – 16,

Сумська – 16,

Житомирська – 15.

Злочини РФ проти українських дітей

У ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території Держтомелю та Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 та 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

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Стало відомо, що у лютому на контрольно-пропускному пункті у Чорнобильській зоні поблизу с. Дитятки Київської області військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, що зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська збільшилося до 7. В лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 навчальних закладів, з них 91 зруйновано повністю.

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