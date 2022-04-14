За время войны в Украине погибли 197 детей – Офис генпрокурора

С 24 февраля в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации более 548 детей пострадали в Украине, а 197 детей погибли. Данные не являются окончательными.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
"Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
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Больше всего детей пострадало в таких регионах:
- Донецкая область – 115,
- Киевская – 105,
- Харьковская – 81,
- Черниговская – 54,
- Николаевская – 40,
- Херсонская – 38,
- Луганская – 36,
- Запорожская – 23,
- Киев – 16,
- Сумская – 16,
- Житомирская – 15.
Преступления РФ против украинских детей
В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых российскими военными на территории Гостомеля и Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.
Стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний сын.
Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.
Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушен полностью.
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