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За время войны в Украине погибли 197 детей – Офис генпрокурора

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 11:21
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Больше всего детей от рук российских военных пострадало в Донецкой и Киевской областях
Военные РФ убивают детей
Военные РФ убивают детей / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С 24 февраля в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации более 548 детей пострадали в Украине, а 197 детей погибли. Данные не являются окончательными.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

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"Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в таких регионах:

  • Донецкая область – 115,
  • Киевская – 105,
  • Харьковская – 81,
  • Черниговская – 54,
  • Николаевская – 40,
  • Херсонская – 38,
  • Луганская – 36,
  • Запорожская – 23,
  • Киев – 16,
  • Сумская – 16,
  • Житомирская – 15.

Преступления РФ против украинских детей

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых российскими военными на территории Гостомеля и Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

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Стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний сын.

Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушен полностью.

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
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