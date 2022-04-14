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Затримання Медведчука: Веніславський озвучив нову проблему для Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 квітня, 10:24
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Народний депутат розповів, що означає справа одіозного нардепа для України та Росії
Справа Медведчука загнала Путіна в глухий кут
Справа Медведчука загнала Путіна в глухий кут / Фото: Колаж: Сьогодні

Затримання нардепа Віктора Медведчука має три важливі для України аспекти — про це заявив народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

"Я хотів би виділити три аспекти в цій справі, яка облетіла весь світ. Перший — суто юридичний. Він переховувався від органів досудового розслідування, порушив запобіжний захід, обраний для нього. З початку агресії він зник з місця, де за рішенням суду мав перебувати. Відповідно, він перебував у розшуку у зв'язку з порушенням своїх процесуальних зобов'язань. Спецслужби провели, я вважаю, досить ретельну розшукову операцію. Затримали Медведчука, коли він уже був спокійний практично, сподівався, що йому вдалося реалізувати свою мету. Але не так сталося, як гадалося. З юридичної точки зору на нього чекає зміна запобіжного заходу, оскільки це прямо передбачено кримінально-процесуальним кодексом", — сказав він.

За словами Веніславського, Медведчука можна виміняти у Росії на полонених українців.

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"Далі — політична площина. Якщо таку одіозну фігуру, яка має дуже близькі зв'язки з вищим політичним керівництвом країни-агресора, вдасться обміняти на наших полонених, які фактично перебувають у заручниках у РФ, то я вважаю, що цим потрібно скористатися. Але це політичне питання, тому це рішення президента, яке, напевно, буде підтримане більшістю громадян України, оскільки завдяки цьому нам вдасться врятувати наших громадян", — пояснив він.

При цьому якщо президент ухвалить рішення запропонувати Росії такий обмін, Кремль опиниться в дуже складному становищі, вважає депутат.

"Це дуже чіткий сигнал для всіх колаборантів, і чіткий сигнал для військово-політичного керівництва Російської Федерації, що навіть такий одіозний, і, напевно, у них трохи по-іншому сприймається статус Медведчука, який розглядався як один із фаворитів на чолі маріонеткового уряду, якщо Росія реалізувала б свій план-максимум... Це потужний сигнал про здібності наших спецслужб, у тому числі і якщо буде така пропозиція української сторони, то російська сторона опиниться в непростому становищі. З одного боку, Путіну треба продемонструвати, що він своїх союзників не кидає, а Медведчук, безперечно, його головний союзник в Україні. Але їм потрібно буде реагувати на пропозиції української сторони", — сказав він.

Також Веніславський прокоментував чутки про те, що якби Медведчука не було затримано в Україні, його могли б ліквідувати за наказом Путіна, який на нього злий.

"Я думаю, що така версія є однією з робочих. Можна згадати і мережу організацій, які умовно можна назвати "український вибір", які фінансувалися з російського бюджету, які мали забезпечити сприйняття цінностей "російського світу" в Україні. На це було витрачено дуже багато ресурсів, і Путін розраховував на легку перемогу", — сказав депутат.

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Справа Медведчука

  • Віктор Медведчук звинувачується у передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році політик нібито передав Козаку, який був на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії) та в антиукраїнській діяльності (кума Володимира Путіна підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).
  • На момент нападу Росії на Україну він мав перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. 12 квітня президент Зеленський опублікував фото Медведчука у формі ЗСУ та наручниках.
  • Президент України Володимир Зеленський виступив з пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.
  • Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

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