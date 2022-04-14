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Задержание Медведчука: Вениславский озвучил новую проблему для Путина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 10:24
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Народный депутат рассказал, что значит дело одиозного нардепа для Украины и России
Дело Медведчука загнало Путина в глухой угол
Дело Медведчука загнало Путина в глухой угол / Фото: Коллаж: Сегодня

Задержание нардепа Виктора Медведчука имеет три важных для Украины аспекта — об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

"Я бы хотел выделить три аспекта в этом деле, которое облетело весь мир. Первый — сугубо юридический. Он скрывался от органов досудебного расследования, нарушил меру пресечения, избранной для него. С начала агрессии он исчез из места, где по решению суда должен был находиться. Соответственно, он находился в розыске в связи с нарушением своих процессуальных обязательств. Спецслужбы провели, я считаю, довольно тщательную розыскную операцию. Они задержали Медведчука, когда он уже был спокоен практически, надеялся, что ему удалось реализовать свою цель. Но не так произошло, как думалось. С юридической точки зрения его ждет изменение меры пресечения, так как это прямо предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом", — сказал он.

По словам Вениславского, Медведчука можно выменять у России на пленных украинцев.

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"Далее — политическая плоскость. Если такую одиозную фигуру, которая имеет очень близкие связи с высшим политическим руководством страны-агрессора, удастся обменять на наших пленных, которые фактически находятся в заложниках в РФ, то я считаю, этим нужно воспользоваться. Но это политический вопрос, поэтому это решение президента, которое наверняка будет поддержано большинством граждан Украины, так как благодаря этому нам удастся спасти наших граждан", — пояснил он.
При этом, если президент примет решение предложить России такой обмен, Кремль окажется в очень сложном положении, считает депутат.

"Это очень четкий сигнал для всех коллаборантов, и четкий сигнал для военно-политического руководства Российской Федерации, что даже такой одиозный, и наверное, у них немного по-другому воспринимается статус Медведчука, который рассматривался как один из фаворитов во главе марионеточного правительства, если бы Россия реализовала свой план-максимум... Это мощный сигнал о способностях наших спецслужб, в том числе. И если будет такое предложение украинской стороны, то российская сторона окажется в непростом положении. С одной стороны, Путину нужно продемонстрировать, что он своих союзников не бросает, а Медведчук, несомненно, его главный союзник в Украине. Но им нужно будет реагировать на предложения украинской стороны", — сказал он.

Также Вениславский прокомментировал слухи о том, что если бы Медведчук не был задержан в Украине, его могли ликвидировать по прикажу Путина, который на него зол.

"Я думаю, что такая версия является одной из рабочих. Можно вспомнить и сеть организаций, которые условно можно назвать "украинский выбор", которые финансировались из российского бюджета, которые должны были обеспечить восприятие ценностей "русского мира" в Украине. На это было потрачено очень много ресурсов, и Путин рассчитывал на легкую победу", — сказал депутат.

Дело Медведчука

  • Виктор Медведчук обвиняется в передаче спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну (в 2020 году политик якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии) и в антиукраинской деятельности (кума Владимира Путина подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).
  • На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Зеленский опубликовал фото Медведчука в форме ВСУ и наручниках.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.
  • Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

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