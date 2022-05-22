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Захід має дати Україні важке озброєння: головні заяви влади за 21 травня

Павло Заяць Павло Заяць
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22 травня, 13:45
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В Україні розповіли, як можна вирішити проблему заблокованих морських портів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 88-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти розгортають нові ракети біля кордонів України та продовжують блокувати порти. В Україні запропонували вирішили проблему РФ у Чорному морі за допомогою західної зброї.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 22 травня.

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Зеленський: РФ кинула всі сили на знищення України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 22 травня заявив, що Росія "фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити".

"У російських регіонах відкрито кажуть, що їхня так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння – зокрема таких галузей, як будівництво, та багатьох інших. А також і причиною для збіднення людей, яке може бути ще більшим, ніж у 1990-ті роки. Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, який створено в Росії з 2000-х, – окупантів це поки що не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають, і не допоможуть", – сказав він.

Президент наголосив також, що на Донбасі ситуація дуже важка, російська армія намагається наступати, але захисники України щодня наближають День перемоги.

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Подоляк закликав дати Україні важке озброєння

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сотням мільйонів людей загрожує голод, оскільки РФ не дає експортувати продовольство з українських портів. За його словами, проблему можна вирішити постачанням Україні зброї.

"The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує миру домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі. Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншого необхідного важкого озброєння для розблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", – написав Подоляк у Twitter.

Арестович розповів, коли ЗСУ вийдуть на пік бойової потужності

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України протягом 1-2 місяців вийдуть на пік боєздатності, тому Кремль хоче якнайшвидше припинити бойові дії та нав'язати Києву нові "мінські угоди".

За словами Арестовича, у Росії розуміють неприємну річ – "українська армія протягом місяця-півтора, максимум двох, виходить на пік своєї боєздатності за рахунок постачання західного озброєння".

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"Зеленський чітко дав зрозуміти, що він не дасть нав'язати "Мінськ-3" у будь-якому варіанті. Тому ця угода має на меті для РФ затягнути час, щоб вона зібрала ресурси і знову порушила цей "Мінськ", спробувавши знову піти в наступ або зміцнитися", – наголосив він.

РФ розгорнула "Іскандери" поблизу кордонів України

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія розгорнула пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" вздовж кордону України у Білгородській області.

Крім того, ворог збільшує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Білоруські військові посилили розвідку вздовж кордонів із Україною. Там розгорнули додаткові засоби радіоелектронної розвідки.

Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили наступ росіян на важливому напрямку на Донбасі

Генштаб озвучив втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24.02 до 22.05 склали:

  • особового складу – близько 29050 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1285 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;
  • артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засоби ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 204 (+0) одиниці;
  • вертольотів – 170 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
  • крилаті ракети – 107 (+3);
  • кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;
  • спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

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1
Особовий склад 29050
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 599
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2194
Транспорт
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