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Зеленський: "Є багато доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 00:52
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Президент заявив, що вже розпочалися розслідування того, що наробили окупанти
Президент заявив, що всі злочини російських окупантів фіксуються.
Президент заявив, що всі злочини російських окупантів фіксуються. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що країна продовжує готуватись до більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.

Про це він сказав у новому відеозверненні.

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Головні цитати президента:

  • "Кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста", – сказав він.
  • Тіла вбитих людей у Стоянці, Ірпені, Бучі вже забрали з більшості вулиць, але у дворах вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті, на дорогах спалена військова техніка, розбиті та розстріляні машини.
  • Україна тільки почала розслідування всього того, що наробили окупанти. В одній Бучі відомо зараз про понад 300 вбитих і закатованих людей. Ймовірно, перелік жертв буде значно більший, коли буде перевірено все місто. Вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою.
  • У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. За це буде відповідальність.
  • За словами президента, всі злочини російських окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Це буде спільна робота України з Європейським Союзом та міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.
  • Володимир Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен та канцлером Австрії Негаммером злочини РФ. Домовились про візит канцлера в Україну незабаром.
  • Також президент обговорив із президентом Польщі Анджею Дудою нові санкції для Росії, гуманітарну та оборонну співпрацю з Польщею.
  • Україна продовжує готуватись до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. "Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі, біля Харкова, в деяких інших районах держави", – сказав президент.
  • "Ми вже розпочали підготовку усієї необхідної роботи для відновлення нормального життя у звільнених районах. Проводиться розмінування території. Відновимо подачу електрики та води на всю звільнену територію. Забезпечимо медичну допомогу та нормальний доступ до товарів", – сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до парламенту Румунії, де розповів про свій візит до звільнених міст Київської області, з яких територій українські військові вигнали російських окупантів. Він показав відео з наслідками того, що росіяни робили на території України з українськими людьми.

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