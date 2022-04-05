Зеленский анонсировал свое выступление на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5 апреля будет выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Об этом он сказал во время видеообращения.
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"Завтра буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", — отметил Зеленский.
Зеленский договорился с канцлером Австрии о его визите в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он договорился о его визите в Украину в скором времени.
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"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", — сообщил глава государства.
Кроме того, Зеленский рассказал, что с европейскими лидерами, включая Карла Нехаммера, он обсудил преступления российских военных на территории Украины, а также введение новых санкций против России.