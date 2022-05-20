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Зеленський назвав головну мету окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 травня, 00:26
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Президент зазначив, що загарбники нестимуть відповідальність за свої злочини
Зеленський розповів про мету окупантів у війні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів про мету окупантів у війні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до народу. Він розповів, що мета окупантів — вбити якнайбільше українців.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав президент — текст звернення

"Сьогоднішній, уже 85-й день нашої оборони, точно запамʼятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України й демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів. Сьогодні цей пакет проголосований у Сенаті США. Це прояв потужного лідерства та потрібний внесок у наш спільний захист свободи.

Також у Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків "Великої сімки", представників міжнародних донорів. Я завжди кажу дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це 5 мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка й достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого.

Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вже особисто подякував їй за макрофінансову допомогу у 9 мільярдів євро, цей пакет був запропонований напередодні.

Також говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про економічні питання, зокрема про експорт нашої агропродукції та імпорт пального. А також про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з "Азовсталі" наших героїв. Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових.

Звернувся до студентів українських університетів. І це було особливе звернення. Сподіваюся, його почують не тільки студенти. Бо зараз такий час, коли маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо. Наше майбутнє, саме українське. Без якихось там застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити. Загалом у сьогоднішньому спілкуванні взяли участь студенти 25 українських університетів. Географія доволі широка: Київ, Біла Церква, Маріуполь, Чернігів, Харків, Одеса, Львів, Кривий Ріг, Донецьк, Херсон, Франківськ, Горлівка, Дніпро. Не всі університети працюють у своїх містах. Деякі переміщені. Але що було приємно й правильно – студенти та ректори впевнені, що Україна переможе й відновить вільне життя на всій території.

Були й важливі поточні питання. По-перше, доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

По-друге, доручив міністру також вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які на контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих територій. Очевидно, що платити за контрактом на навчання у таких умовах вкрай складно. Держава має допомогти. Тож очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів відповідних рішень. Говорили зі студентами і про післявоєнну відбудову, і про те, як гарантувати безпеку нашій державі на десятиліття вперед.

Збройні Сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька... Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни.

Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії. Це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу й за що окупанти точно постануть перед правосуддям.

Перший судовий процес в Україні проти російського воєнного злочинця вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості уже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому. Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази й виконує їх.

Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв. 210 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 48 посмертно. Звання Героя України присвоєно капітану Сергію Пархоменку, командиру авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації, посмертно", — сказав глава держави.

Чому ще рано повертатися в Україну?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вступає в останню фазу війни, яка – найскладніша і кривава. Тому українцям, які виїхали за кордон, поки що рано повертатися додому.

"Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: все, війна закінчилась. Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети. Я не можу сьогодні кричати "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", – відзначив Зеленський.

Також лідер країни пояснив, заради чого потрібно трохи потерпіти.

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"Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Тобто це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн, і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя. Ось що можливо зараз", – наголосив президент.

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