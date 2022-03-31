Зеленский: Если мы проиграем, не будет больше крепкого Евросоюза

Бельгия является сердцем Европы и может вдохновить соседние страны сделать больше для Украины

Владимир Зеленский выступил перед народом и политиками Бельгии. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Бельгию вдохновить всех европейцев сделать больше для Украины. Об этом украинский лидер заявил во время выступления в бельгийском парламенте в четверг, 31 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Бельгия одной из первых предоставила Украине оборонную помощь.

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"Это исторический момент. Мы этого никогда не забудем. Вы тепло приняли 30 тысяч украинцев, которые покинули свои дома из-за этой войны. Но вы как государство – сердце Европы можете вдохновить остальных европейцев сделать больше", – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что мир "стоит больше любых ценностей, любых алмазов, любых соглашений с Россией, любого российского судна в европейских портах, любого барреля российской нефти".

"Наши защитники достойны, чтобы не думать о критериях, а знать, что страна будет членом Европейского Союза. Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы, за свободу которой они и воюют, оружие, которое точно остановит наступление России, а значит – наступление тирании. Когда мы говорим о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии, мы говорим о том, что действительно нужно, и что есть у стран Евросоюза, у НАТО. Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить", – заявил президент.

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Во время своего выступления Зеленский также назвал Мариуполь сейчас "самым страшным местом в Европе".

"Сегодня это самое страшное место в Европе. Там ад, там катастрофа, о которой знает весь мир. Но ни у кого нет достаточно решимости остановить катастрофу в этом городе и в других городах Украины. Если мы проиграем, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза, потому что придет тирания и отнимет все", – сказал он.

Зеленский напомнил, что до войны Мариуполь был одним из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины.

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"Так было до войны. Сейчас более 90% всех домов города полностью разрушены российскими ударами авиации, артиллерии, минометов, танков. Погибли тысячи мирных мариупольцев. Людей хоронят прямо в городе во дворах многоэтажек, вернее, того, что осталось от многоэтажек. Более трех недель в полной блокаде — российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря. Там нет ничего — воды, еды, лекарств — нет жизни. Но Мариуполь не сдается и продолжает сражаться с оккупантами", – подытожил президент Украины .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил перед палатой представителей Нидерландов и заявил, что Россия угрожает всей Европе.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что Владимир Зеленский выступил перед парламентариями Австралии. Президент Украины подчеркнул, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.