Зеленський: "Це наша спільна боротьба, і буде наша спільна перемога"

Глава держави стверджує, що українських національних прапорів у тимчасово окупованих районах стає дедалі більше

Зеленський звернувся до українців / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав робити все, щоб разом вистояти у війні за свободу та незалежність країни.

Про це він повідомив у новому відеозверненні.

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Головне, що сказав президент:

Володимир Зеленський закликає українців допомагати Україні під час війни для того, що країна продовжувала жити: "І кожен може зробити свій внесок у перемогу всіх. Хтось – зі зброєю в руках. Хтось – на роботі. А хтось – теплим словом та допомогою у потрібний момент".

Українські військові продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Дедалі більше українських національних прапорів у тимчасово окупованих районах.

ЗСУ посилює оборону на східному напрямку та на Донбасі. Ворог має резерви для посилення тиску на сході: "У чому мета російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. У чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю та людей".

Україна так і не отримала поки що досить сучасних західних протиракетних систем, а також літаки.

Президент України подякував мешканцям Енергодару, які вийшли на мітинг для захисту свого міста: "Коли люди протестують – і чим більше люди протестують – тим складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога".

Володимир Зеленський різко висловився щодо зміни Гімну України: "У мене питання цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз такий час настав, що можна гімн міняти, коли тобі заманеться?".

Британія надасть Україні нову оборонну підтримку, а також посилить санкції проти Росії.

Глава держави нагородив державними нагородами 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять отримали посмертно нагороди.

Україна попросила США надати гарантії безпеки Україні

Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб США були включені до угоди про гарантії безпеки України, яка надасть країні довгострокову підтримку та гарантії того, що РФ не нападе знову.

Зеленський зазначив, що США "розглядають цю пропозицію". Президент також додав, що якщо США не дадуть важких озброєнь, це означатиме "гру" Вашингтона з Україною.

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