Зеленский: "Это наша общая борьба и будет наша общая победа"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал делать все, чтобы вместе выстоять в войне за свободу и независимость страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал делать все, чтобы вместе выстоять в войне за свободу и независимость страны.
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Старший лейтенант Хоменко Андрей – командир десантно-штурмового взвода 80-й бригады. Во время одного боя сумел уничтожить 5 единиц БМП-3 и танк. Осуществил эффективную эвакуацию личного состава разных подразделений бригады, чем спас сотни жизней. Погиб во время истребления вражеского десанта на Николаевщине. Герой Украины. Посмертно.Герої не вмирають!
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