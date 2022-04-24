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Зеленський: Це лише питання часу, коли всі російські вбивці понесуть покарання

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 квітня, 00:55
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Україна встановить кожного, хто віддавав та виконував накази вбивати мирних українців
Володимир Зеленський заявив, що всі росіяни будуть покарані за вбивства українців.
Володимир Зеленський заявив, що всі росіяни будуть покарані за вбивства українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі росіяни, які вбивали мирних українців, рано чи пізно понесуть покарання.

Таку заяву він зробив у відеозверненні ввечері 23 квітня.

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Президент пообіцяв, зокрема, встановити відповідальних за смертоносний удар по Одесі, який забрав життя 8 людей.

"Ми встановимо всіх, хто відповідальний за цей удар. Хто відповідальний за російський ракетний терор. Кожного, хто віддає ці накази. Кожного, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатися. Скільки б часу в нас це не зайняло, але всі ці покидьки будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили", – сказав Зеленський.

Росія стала терористом

Президент України констатував, що Російська держава стала терористом і їй за це не соромно.

"А якщо не соромно, то це свідомо. А отже, має бути максимальна відповідальність", – стверджує Зеленський.

Він також повідомив, що розкриваються нові факти про злочини окупантів проти маріупольців. Встановлюються нові поховання вбитих окупантами людей. Ідеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів.

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"Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу. Українців із цих таборів – тих, хто вижив, – відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей", – повідомив Зеленський.

Для росіян немає Бога

Президент нагадав, що 23 квітня для християн східного обряду була Велика субота. День між розп'яттям і воскресінням.

"Схоже, що Росія застрягла саме в такому дні. На роки. У дні, коли смерть торжествує, а Бога нібито немає. Але воскресіння буде. Життя переможе смерть. Правда переможе будь-яку брехню. А зло буде покаране", – переконаний Зеленський.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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