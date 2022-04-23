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Про Путіна, ядерний удар РФ і перемогу України – головні цитати Зеленського з прес-конференції в метро

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 квітня, 23:31
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Президент України емоційно висловився про удар по Одесі та розкритикував генсека ООН
Зеленський пояснив, як спілкуватиметься з Путіним і що чекає від Гутерріша / Колаж "Сьогодні"
Зеленський пояснив, як спілкуватиметься з Путіним і що чекає від Гутерріша / Колаж "Сьогодні"

Увечері 23 квітня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів українських та західних ЗМІ, обравши для цього одну зі станцій київського метро, яка зараз, у воєнний час виконує функцію бомбосховища.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати лідера України.

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Про Маріуполь

"Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст. І сподіваємось, що ми зможемо це зробити. Чи ми готові зараз? Ні. Нікому не вірте: з військового розблокування ми не готові. І, до речі, хлопці, які захищають далі цю частину Маріуполя – "Азовсталь" – там перебувають, заблоковані, саме лідери, саме командири чудово це розуміють. Це реальність", – заявив президент України.

Про переговори

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів... Я думаю, це не на користь дипломатичному процесу. Це заважає закінченню війни дипломатичним шляхом. Це неправильний крок з боку Росії. Це говорить про те, що все, що було до цього – всі ці зустрічі дипломатичних груп – усе це фікція та такий політичний театр. До речі, із дуже поганими акторами", – наголосив Зеленський.

Про гарантії

"Чим би війна не закінчилася, гарантії безпеки нам потрібні, ми наполягатимемо на цьому і впевнені, що отримаємо результат", – вважає президент.

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Про обстріл Одеси

"Ось зараз 8 людей померли. 18 або 20 людей поранено. Дитині 3 місяці, померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що взагалі відбувається?! Подонки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто подонки", – сказав лідер України.

Так глава нашої держави відреагував на випущені Росією крилаті ракети по Одесі за кілька годин до пресконференції та початку святкової церковної літургії на честь Великодня.

Про візит генсека ООН

"Я думаю, що після приїзду і якщо буде час у генерального секретаря, йому обов'язково треба відвідати міста, де відбувалися тортури та знищили наших людей. А потім уже знайти час для "шановних" із Москви. Важливіше зрозуміти, що ми маємо, щоб мати точну точку зору, яку генсек може донести в Москві на зустрічі з президентом цієї держави", – так прокоментував Зеленський майбутній візит до Москви, а лише потім до Києва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

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Також президент додав: "Україна – не країна для трагічних селфі. Приїжджайте до України із реальною допомогою".

Про Папу

"Я дуже хотів би, щоб він приїхав (Папа римський Франциск – Ред.), з самого початку. Щоб він підтримав наших людей на сході держави. Я хотів би, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори в Маріуполь – саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали – говорити рано. Але ми чекаємо на нього. Чекаємо, тому що у нього є саме місія – місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей" , – зазначив український лідер.

Про ядерний удар

"Я не вважаю, що адекватна людина може використовувати ядерну зброю. Якщо керівництво Росії не втратить зв'язку з реальністю – вони не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може це бути з боку Росії – може. Чи вірю я в це – у це вірити не хочеться. Якби у нас була ядерна зброя, то Україна її ніколи б не використала, бо ми адекватні люди... Будь-якого керівника держави, який би підніс палець до кнопки, просто знесло суспільство... ", – вважає глава нашої держави.

Про наші території

"Моя позиція, особиста, людська, але насамперед як президента: все, що вони прорвуть і все, що вони, не дай Боже, окупують, ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років чи війни з 2014 року восьмирічної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде, як тільки її буде достатньо, повірте, ми повертатимемо ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", – запевнив Зеленський.

Про зброю

"Зараз ми бачимо зміни щодо наших західних партнерів. Особливо бачу зміни у швидкості сьогодні від США. І якщо ця швидкість нарощуватиметься так само, як нам обіцяють, якщо кроки співпадатимуть зі словами, як у будь-якої порядної людини і у будь-якого лідера має бути, я впевнений, що ми швидше деоккупуватимемо наші території ", – заявив президент України.

Про перемогу

"Я вважаю, що навпаки, якщо ми переможемо, то ми будемо державою, в якій буде найпотужніша армія та найдосвідченіший, досвідчений із захисту народ. І за гарантіями безпеки, я вважаю, що ми станемо однією з найміцніших держав у Європі", – сказав Зеленський.

Про Путіна

"Я не боюся зустрічі з президентом (Путіним – Ред.), якщо щодо замахів. Боятися я просто не вправі, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Бійтеся за своїх дітей. Люди голими руками зупиняли танки, іншу російську техніку. Як і наші Збройні сили України, так само, як і наші нацгвардійці... Що стосується замахів, я не дуже боюся, боїться моя охорона та моя сім'я. Я не маю на це право", – сказав Зеленський.

Про трибунал

"Чи я хочу того, щоб Путін постав перед трибуналом: я впевнений, що вони постануть – всі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, усіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю" , – заявив лідер України.

Про росіян

"Вони повинні зрозуміти, що винні. Винувата їхня влада. Вони обирали цю владу!", – зазначив Зеленський.

Про рашизм

"Історично їхня держава матиме в книгах та історії таке слово, яке ніхто не вигадував, але його вже використовують у світі – рашизм! Маленькі діти вставатимуть на уроках і відповідатимуть вчителям, що таке рашизм, і хто його переміг у боротьбі за свободу", – вважає президент України.

Ситуація

  • За даними Генштабу ЗСУ , весь день 23 квітня противник намагався наростити темпи проведення своєї наступальної операції на сході України з метою оточення угруповання Об'єднаних сил ЗСУ, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.
  • На найвищому рівні пройшов візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у США , де глава уряду домовлявся про зброю, про нові санкції проти Росії та допомогу нашій економіці.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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