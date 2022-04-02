Зеленский: мы не торгуем своей территорией

Президент Украины ответил на вопрос журналиста, на какие уступки может пойти страна ради окончания войны и на какие условия он никогда не согласится

Зеленский рассказал, как может закончиться война / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для его страны приемлемым окончанием войны с РФ будет только победа. Наша страна не пойдет на уступки в вопросе территорий.

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

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"Победа правды — это победа Украины и украинцев. (...) Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода", - заявил президент.

На вопрос журналиста о том, на что "готов согласиться" Зеленский ради мирного соглашения, в частности, на уступки территории Украины России, он ответил: "Мы не торгуем своей территорией".

"Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", — ответил Зеленский.

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Украина попросила США предоставить гарантии безопасности Украине

Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что хотел бы, чтобы США были включены в соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое предоставит стране долгосрочную поддержку и гарантии того, что РФ не нападет снова.

Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение". Президент также добавил, что если США не дадут тяжелых вооружений, то это будет означать "игру" Вашингтона с Украиной.