Зеленский назвал четыре цели, за которые воюют украинцы

Полномасштабное вторжение России задело каждого гражданина Украины

Зеленский напомнил, за что воюют украинцы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский напомнил, за что воюют украинцы в кровопролитном столкновении с российскими захватчиками. Мы стараемся остаться свободными и независимыми. К тому же война показала, насколько украинцы объединены и открыты.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

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"За что мы воюем? За то, какими мы являемся. И для того, чтобы остаться такими, какие мы являемся. Свободными, независимыми, открытыми и объединенными", – написал он.

Президент также опубликовал серию фото, напомнив, что война затронула каждого украинца по-своему. Кто-то вынужден оставить свой дом на неопределенный срок, кто-то – помогать тем, кто оказался в опасности, а кто-то – защищать независимость Украины.

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Президент опубликовал снимки украинцев. Фото: Rui Caria, Алексей Филиппов, Догукан Кескинкилиц, Paul Hansen, Nicole Tung, Кароль Гузы, Anna Reznik, Ivor Prickett

Зеленский рассказал, сколько ВСУ отбили у оккупантов населенных пунктов

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уже смогли отбить у оккупантов 1017 населенных пунктов, 2603 еще предстоит освободить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу и политикам Люксембурга.

По его словам, российские войска зашли в 3620 населенных пунктов, сейчас под их контролем находится 20% территории Украины.

" Российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось уволить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить", – сказал президент.

Раньше мы писали, что Зеленский рассказал о ситуации на фронте за прошедшие сутки. Ключевые мишени сейчас – города на Донбассе.

Напомним, что Зеленский также четко дал понять Западу, на какие уступки не пойдет Украина для восстановления мира.