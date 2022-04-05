Зеленский о ситуации в Мариуполе: лично Путин решает, разрешить ли вывезти раненых

Президент Турции взял на себя миссию посредника в этом вопросе

От Путина зависит эвакуация как раненых бойцов, так и в целом мирных жителей Мариуполя / Коллаж "Сегодня"

Сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Только от решения хозяина Кремля сейчас зависит эта операция.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущим телеканалам Украины.

Реклама

Что известно

"Есть миссия гуманитарная, которая накладывает на защитников Мариуполя соответствующие обязательства – это их побратимы, которые ранены или погибшие. Мы бы хотели, чтобы их там не было, чтобы их родители получили их назад, а раненых мы бы могли вывезти. Мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня эвакуировать кораблями... Ми ждем согласия от Путина. Я разговариваю с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним и сейчас именно от него зависит этот момент в принципе. Делегации наши на их уровне обсудили технические моменты. Вот этот первый, гуманитарный шаг, если нам удастся, то в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся, мы точно будет знать, что это лично президент Российской Федерации не дает такой возможности", – рассказал о процессе Зеленский.

Президент поставил акцент на том, что сейчас очень тяжело оказать военную помощь защитникам города-героя.

"На сегодня военная деоккупация Мариуполя сложная и парни эти, которым сейчас очень тяжело, они это прекрасно знают. Мы реально на контакте практически ежедневно и (пауза. – Ред.) им тяжело. Они очень крепкие, это правда, но им тяжело. Причем тяжело по-разному", – отметил Зеленский.

Реклама

Обстановка в Мариуполе