Зеленський оцінив готовність України до вторгнення РФ

Глава держави в інтерв'ю відповів на найважливіші питання щодо війни

Зеленський заявив, що Україна змогла підготуватися до вторгнення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна змогла підготуватися до повномасштабного вторгнення Росії, тому плани Кремля завершити війну за 2-3 дні зазнали краху.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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"Чи можна було підготуватись до цієї війни? Я вважаю, що ми були непогано підготовленими. Вони не знали про багато речей і потім вони отримали все це. Навіть при збільшених об'ємах (військової допомоги – ред.) всі аналітики говорили – з цим форматом армії і техніки, які є в Україні, вони зайдуть за пару днів. Всі говорили, що за 2-3 дні вони нас захоплять. Ця аналітика відома була", – сказав президент.

Зеленський зауважив, що перед Україною перед війною стояло питання переозброєння:

"Нам треба перейти з радянської зброї повністю на зразки НАТО, а якщо ти не член НАТО, як це зробити, якщо тобі не дають ліцензій, не продають нічого? Це все було до війни. Тоді що? Не хочу цитувати деяких наших партнерів – "рийте окопи". Риючи окопи не можна зробити те, що зробили ми. Неможливо просто рити окопи, тому що лопатою виграти війну неможливо. Вони нам казали рийте окопи, а ми їм – дайте зброю".

Зеленський розповів, коли Україна почала готуватися до вторгнення

Президент України Володимир Зеленський також розповів, коли Україна почала готуватися до повномасштабного вторгнення РФ.