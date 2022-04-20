Зеленский отреагировал на "референдумы" на юге Украины

Президент назвал поступок оккупантов жалким

"Референдум" оккупантов выглядит жалко/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что оккупанты проводят "референдумы" на юге Украины. Он назвал это жалким поступком.

Об этом Зеленский рассказал во время обращения к украинцам.

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"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России, как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дня войны оккупантами удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов", — заявил глава государства.

Зеленский поблагодарил украинцев, которые находясь на временно оккупированных территориях продолжают отстаивать свою четкую позицию.

"Никакого сотрудничества с оккупантами. Чем более принципиальными будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь", — сказал Зеленский.

Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля внес в Верховную Раду проект закона о продолжении действия военного положения.

Как говорится в законопроекте №7300, президент предлагает продлить военное положение на 30 дней – то есть до конца мая. Действие текущего военного положения заканчивается 25 апреля.

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Согласно закону о военном положении на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

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