Зеленський поговорив з Макроном: за які проблеми візьметься Франція

Президент України Володимир Зеленський переговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном, до якого з'явилися претензії через його пропозицію піти на компроміс з російським лідером Володимиром Путіним
Про нову телефонну розмову український лідер повідомив у твіттері.
Що відомо
"Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Зеленський.
За даними агентства AFP, Макрон пообіцяв Зеленському наростити постачання озброєнь Україні найближчими днями та тижнями.
Переговори
- Минулого тижня в інтерв'ю італійському телеканалу Porta a Porta президент України Володимир Зеленський повідомив про неприйнятну пропозицію Макрона щодо компромісу з Путіним.
- Нещодавно Макрон вів переговори з Китаєм, який, як припускається, намагаються підключити до тиску на Росію з метою припинення війни в Україні.
- 30 квітня переобраний на другий термін президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв нову військову підтримку.
- Російський журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський вважає, що в історії з війною в Україні Макрон підігрує Москві і зараз Путін намагається його використати у виході з глухого кута зі збереженням хоч якихось позицій.
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