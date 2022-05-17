Зеленський поговорив з Макроном: за які проблеми візьметься Франція

Французький лідер пообіцяв нову партію зброї

Макрон весь час дзвонить Путіну, але все безрезультатно / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський переговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном, до якого з'явилися претензії через його пропозицію піти на компроміс з російським лідером Володимиром Путіним

Про нову телефонну розмову український лідер повідомив у твіттері.

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Що відомо

"Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Зеленський.

За даними агентства AFP, Макрон пообіцяв Зеленському наростити постачання озброєнь Україні найближчими днями та тижнями.

Переговори