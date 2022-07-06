Зеленський доручив скасувати правила дозволів на виїзд військовозобов'язаним

Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу скасувати порядок щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним.
Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на свої джерела, на засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних покидати межі місць проживання.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.
Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.
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