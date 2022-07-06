Зеленський доручив скасувати правила дозволів на виїзд військовозобов'язаним

Президент вважає, що правила вимагають "доопрацювання із збереженням обороноздатності країни"

Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу скасувати порядок щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на свої джерела, на засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних покидати межі місць проживання.

Реклама

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.

Доповнюється...