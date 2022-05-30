Зеленський пропонує прибрати по всій країні панельні будинки

Президент зазначив, що нові будинки потрібно будувати з бомбосховищами

Зеленський запропонував прибрати панельні будинки/Фото: Офіс президента України, Pixabay. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

Про це президент заявив під час наради щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

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"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло. Крім того, глава держави зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.

"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проєкти та гроші", – додав президент.

Повідомляється, що під час поїздки Зеленський також оглянув адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку Росії.

Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Харківській області

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Учора глава держави вперше з початку вторгнення РФ залишив Київську область та вирушив до Харкова.

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Там він провів нараду з керівниками області, міста, подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною. Проте він не міг сказати цього про керівництво СБУ регіону.

"Я приїхав. Розібрався. Звільнив голову СБУ області. За те, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують. Третина Харківщини й досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат має працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і державному", – сказав він.

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