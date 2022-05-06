Зеленський запропонував спосіб зупинити війну за 24 години

Президент закликав світ шукати нові інструменти, які б вплинули не тільки на Росію, а й на будь-якого потенційного агресора

Зеленський закликав світ створити глобальний інструмент для зупинення війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський запропонував світові створити унікальний інструмент, який дозволив би зупинити будь-яку війну за 24 години. При цьому зупинити можна буде не тільки Росію, а й будь-якого потенційного агресора. Світова спільнота у такому разі повинна буде об'єднатися і оперативно надати всю необхідну допомогу країні, яка стала жертвою війни.

Про таке президент заявив під час виступу в Chatham House, одному із найвпливовіших аналітичних центрів Європи.

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Зеленський наголосив, що більшість спровокованих Росією викликів і загроз так і не отримали вичерпних відповідей.

"Отже, потрібні нові інструменти, потрібно шукати їх постійно. Нова рішучість. Те, що може зупинити не тільки Росію, а й будь-якого потенційного агресора", – зазначив президент.

Як працюватиме новий інструмент

Зеленський наголосив, Україна пропонує створити саме такий інструмент, який матиме назву United24.

"Оновлюючи глобальну систему безпеки, маємо створити можливості, щоб превентивно або принаймні за 24 години зупинити будь-яку агресію. Або за 24 години надати таку допомогу жертві агресії, яка відновить мир. Або, якщо йдеться не про війну, а про стихійне лихо чи будь-який соціальний виклик, за 24 години світова спільнота має надати країні чи окремому регіону всю необхідну допомогу для порятунку людей", – пояснив він.

За словами президента України, завдяки такій глобальній системі реагування світ зможе гарантувати, що ніколи знову мільйони людей не опиняться під загрозою фізичного знищення або загрозою депортації чи голоду.

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