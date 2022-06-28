Зеленський закликав Радбез ООН покарати РФ за удар по Кременчуку (відео)

Глава держави наголосив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи

Зеленський виступив на Радбезі ООН/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради безпеки ООН. Воно розпочалося сьогодні о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція засідання Радбезу ООН ведеться на YouTube-каналі організації.

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Що сказав Зеленський?

Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Він закликав Радбез визнати терактом удар по Кременчуку.

"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що якби якась організація діяла б подібним чином, то її визнали б терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", — сказав глава держави.

Крім того, президент звернувся до Радбезу ООН з проханням.

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"Закликаю позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН і вона не має права залишатися в Радбезі", — сказав Зеленський.

Ракетний удар по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

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Число жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, через атаку є 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, з них одна людина померла у лікарні.

На ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжувалися, розбирали пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, куди влучила друга ракета у Кременчуці. Також ми писали, що працівник ТЦ у Кременчуці пояснив, як дивом вижив після ракетного удару.