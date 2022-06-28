Зеленский призвал Совбез ООН наказать РФ за удар по Кременчугу (видео)

Глава государства подчеркнул, что ООН должна получить юридические права наказывать страны-террористы

Зеленский выступил на Совбезе ООН/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН. Он начался сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция заседания Совбеза ООН ведется на YouTube-канале организации.

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Что сказал Зеленский?

Глава государства отметил, что ООН должна получить юридические права наказывать террористические страны. Он призвал Совбез признать терактом удар по Кременчугу.

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы какая-либо организация действовала подобным образом, то ее сочли бы террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", — сказал глава государства.

Кроме того, президент обратился к Совбезу ООН с просьбой.

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"Призываю лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и она не имеет права оставаться в Совбезе", — сказал Зеленский.

Ракетный удар по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позже стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

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Число жертв ракетного удара за ночь возросло до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за атаки есть 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, из них один человек скончался в больнице.

Утром 28 июня поисково-спасательные работы продолжались, разбирали поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, куда попала вторая ракета в Кременчуге. Также мы писали, что работник ТЦ в Кременчуге объяснил, как чудом выжил после ракетного удара.