Зеленський провів переговори з міністром оборони Британії: що попросила Україна

У Києві в офісі президента пройшли переговори між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом. Гість із Лондона прибув до Києва з робочим візитом.
Про це повідомляється на сайті Офіса президента України.
Що відомо
"Війна проявила, хто наші справжні не тільки стратегічні, а й дієві сьогодні друзі та партнери. Одним із таких друзів є саме Велика Британія", – сказав президент.
Глава держави подякував міністру за реальну підтримку України з боку британського уряду у нашій боротьбі з російською агресією. Зеленський наголосив, що Велика Британія є справжнім другом України та поінформував про першочергові потреби ЗСУ у тяжкому озброєнні.
"Сьогодні ключовий пріоритет для нас – оперативне отримання важкого озброєння. Це важливо для того, щоб перемогти російського агресора, відновити територіальну цілісність України", – резюмував президент.
Також обговорювалося питання:
- гарантій безпеки для України,
- розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі.
Бен Уоллес зі свого боку запевнив Володимира Зеленського у продовженні оборонної підтримки України та наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності нашої держави.
Обстановка
- Візит міністра оборони Великої Британії відбувся на фоні повідомлення про вирок смертної кари двох підданих Сполученого Королівства, який виніс їм так званий суд самопроголошеного утворення "ДНР".
- На Банковій дуже щасливі тим фактом, що лідер Консервативної партії Великої Британії Борис Джонсон залишився головою уряду.
- 7 червня Зеленський розповів, що Велика Британія готова надати Україні саме ту зброю, яка потрібна.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"