Зеленський провів переговори з міністром оборони Британії: що попросила Україна

Запевнення у підтримці ми отримали

Бен Воллес впевнений у нашій перемозі над Росією / Колаж "Сьогодні"

У Києві в офісі президента пройшли переговори між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом. Гість із Лондона прибув до Києва з робочим візитом.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента України.

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Що відомо

"Війна проявила, хто наші справжні не тільки стратегічні, а й дієві сьогодні друзі та партнери. Одним із таких друзів є саме Велика Британія", – сказав президент.

Глава держави подякував міністру за реальну підтримку України з боку британського уряду у нашій боротьбі з російською агресією. Зеленський наголосив, що Велика Британія є справжнім другом України та поінформував про першочергові потреби ЗСУ у тяжкому озброєнні.

"Сьогодні ключовий пріоритет для нас – оперативне отримання важкого озброєння. Це важливо для того, щоб перемогти російського агресора, відновити територіальну цілісність України", – резюмував президент.

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Також обговорювалося питання:

гарантій безпеки для України,

розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі.

Бен Уоллес зі свого боку запевнив Володимира Зеленського у продовженні оборонної підтримки України та наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності нашої держави.

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