Зеленский провел переговоры с министром обороны Британии: что попросила Украина

В Киеве в Офисе президента прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Гость из Лондона прибыл в Киеве с рабочим визитом.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Что известно
"Война показала, кто наши настоящие не только стратегические, но и действующим сегодня друзья и партнеры. Одним из таких друзей является именно Великобритания", – сказал президент.
Глава государства поблагодарил министра за реальную поддержку Украины со стороны британского правительства в нашей борьбе с российской агрессией. Зеленский подчеркнул, что Великобритания является настоящим другом Украины и проинформировал о первоочередных потребностях ВСУ в тяжелом вооружении.
"Сегодня ключевой приоритет для нас – оперативное получение тяжелого вооружения. Это важно, чтобы победить российского агрессора, восстановить территориальную целостность Украины", – резюмировал президент.
Также обсуждался вопрос:
- гарантий безопасности для Украины,
- разблокирования украинских портов для предотвращения глобального продовольственного кризиса.
Бен Уоллес со своей стороны заверил Владимира Зеленского в продолжении оборонной поддержки Украины и отметил важность восстановления территориальной целостности нашего государства.
Обстановка
- Визит министра обороны Великобритании произошел на фоне сообщения о приговоре к смертной казни двух подданных Соединенного Королевства, который вынес им так называемый суд самопровозглашенного образования "ДНР".
- На Банковой очень счастливы тем фактом, что лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон остался главой правительства.
- 7 июня Зеленский рассказал, что Великобритания готова предоставить Украине именно то оружие, которое необходимо.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"