Зеленський публічно оцінив роботу нардепів

Президент сподівається, що Верховна Рада й надалі працюватиме на результат

Зеленський похвалив Верховну Раду/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 117-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав Зеленський?

"Зараз депутати вже розійшлися з Верховної Ради, але ми тут. Спеціально, щоб подякувати їм сьогодні. Часто ми їх дуже сильно критикуємо. Але сьогодні вони зробили хорошу роботу. Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Дякую депутатам, які підтримали закон "Про управління відходами". Це важливий екологічний документ. Ухвалена й Антикорупційна стратегія – це важливо. Сподіваюся, що Верховна Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом", — сказав Зеленський.

Зеленський попередив Європу, як Москва буде бити

"Завтра (20 червня — ред.) починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально — показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра", — зазначив президент.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський таємно з'їздив на Східний фронт України. Також ми писали, що президент України назвав дві головні цілі загарбників на сході нашої країни.