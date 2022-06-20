Зеленський таємно з'їздив на східний фронт України (фото)

Нардеп Безугла розповіла про візит президента

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ. Візит був здійснений нещодавно, повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у Facebook. Вона не уточнила, коли це було.



Президент приїхав до міста потай під обстрілами, щоб підтримати бійців і побачити ситуацію на власні очі. Фото було зроблено самою Безуглою.

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Не перший візит

Зеленський не вперше приїхав до Лисичанська цього місяця. 5 червня Зеленський також туди навідався в рамках поїздки до Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За підсумками тієї поїздки Зеленський записав коротке відеозвернення до українців, у якому розповів про зустрічі з місцевою владою та військовими.

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