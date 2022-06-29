Зеленский рассказал американцам, как закончится война (видео)

Глава государства призвал союзников больше поддерживать Украину

Владимир Зеленский рассказал об окончании войны. Коллаж "Сегодня"

Полномасштабная война, которую развязала Россия, закончится только победой Украины.

Об этом в интервью американскому каналу NВC заявил президент Владимир Зеленский.

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"Война точно закончится. Я уверен, что она закончится победой Украины. Как бы там ни было. Как бы тяжело ни было. Мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. А чем еще может закончиться война? Только так", – сказал он, добавив "сколько сможем, будем это делать".

Глава государства призвал союзников больше поддерживать Украину.

"Мы построим новое государство. Государство-мечту", – добавил глава государства.

Зеленский призвал Совбез ООН наказать РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время заседания Совбеза ООН.

Глава государства отметил, что ООН должна получить юридические права наказывать страны-террористы. Он призвал Совбез признать терактом удар по Кременчугу.

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"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтобы это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", — заявил президент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как мир должен остановить россиян. Также мы писали, что Зеленский напомнил Столтенбергу о важной вещи перед саммитом НАТО.