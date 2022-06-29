Зеленський розповів деталі повернення українських воїнів з полону РФ

Глава держави підсумував сьогоднішній день

Зеленський розповів, скількох захисників звільнили з російського полону/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 126-го дня війни.

Відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Що сказав глава держави?

"Оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців і один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку", — сказав Зеленський.

Зеленський може передати Путіну послання

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував передати послання президента України Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну. Таким чином він хоче спробувати допомогти мирним переговорам.

Відодо, який сьогодні перебуває з візитом в Україні, має поїхати до Москви. Він заявив, що буде закликати президента Росії погодитися на припинення вогню.

Реклама

"Попри те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирної резолюції", — сказав Відодо після зустрічі із Зеленським.

Індонезійський політик запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким повинен зустрітися.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський зустрівся з мільярдером Бренсоном. Також ми писали, що глава держави розповів, що Україна чекає від країн НАТО.