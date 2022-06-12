Зеленський розповів, коли втрати РФ перейдуть за 40 тисяч

Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 109-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

"Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають десять людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор. Серед постраждалих — дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами.

Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах, по наших селах за час від 24 лютого. Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися.

Ключова тактична мета окупантів не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо.

Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.

Підготував звернення до Американського єврейського комітету. Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту. Закликав їх іще подвоїти зусилля, щоб ми отримали більше сучасної зброї, більше фінансової підтримки для нашої держави, щоб ми могли швидше закінчити цю війну.

На тижні продовжу звертатися до парламентів країн-партнерів, зокрема до парламенту Чехії. Заплановано й багато переговорів різного рівня з європейськими політиками.

Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів. Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії.

Сьогодні розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною, і я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії. Тож тиждень буде серйозним. І я вірю, що будуть хороші новини для України", — сказав Зеленський.