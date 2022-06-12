Зеленский рассказал, когда потери РФ перевалят за 40 тысяч

Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 109-го дня войны.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся десять человек. Не было никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор. Среди пострадавших — девочка, ей 12 лет, она из Харькова. Она поехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. И именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр или Лев Толстой, а дети, раненные и убитые российскими ударами.

Сегодня уже 109-й день полномасштабной войны, но далеко не 109-й день, когда мы говорим партнерам простую вещь: Украине нужны современные системы противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде различных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время от 24 февраля. Это жизни, которые можно было бы спасти, это трагедии, которые можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались.

Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась. Они давят в Северодонецке, там идут очень жестокие бои буквально за каждый метр. А также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск и тому подобное.

Российская армия пробует завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали путем скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает лишь одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих потерянных военных. Ни в одной другой войне за многие десятилетия они столько не теряли.

Подготовил обращение в Американский еврейский комитет. Сегодня в Нью-Йорке начался глобальный форум, организованный комитетом. Это одна из наиболее влиятельных структур, которая очень помогает продвигать решения для нашей защиты. Призвал их еще удвоить усилия, чтобы мы получили больше современного оружия, больше финансовой поддержки для нашего государства, чтобы мы могли быстрее закончить эту войну.

На неделе продолжу обращаться к парламентам стран-партнеров, в частности в парламент Чехии. Запланировано и много переговоров разного уровня с европейскими политиками.

Ежедневно работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины, и нашим государством сделано все ради положительного ответа. Вопрос лишь в решимости некоторых европейских лидеров. Продолжим работу для облегчения доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Британией. Ожидаем либерализации торговли от Австралии.

Сегодня началась министерская конференция членов Всемирной торговой организации. Перед ее началом представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной, и я благодарен им – каждому и каждой – за это. А по результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятия решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии. Поэтому неделя будет серьезной. И я верю, что будут хорошие новости для Украины", — сказал Зеленский.