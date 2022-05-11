Зеленський розповів, на що піде $40 млрд допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки доби, що минає.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

"Маємо серію серйозних новин – однозначно позитивних для нашої оборони.

Перше. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис Президенту Байдену й набуде чинності. Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі, в адміністрації за цю підтримку. У чому конкретно позитив? Ці кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім, це зброя та боєприпаси для нас, обладнання. Але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо.

Друге рішення – важливе й навіть історичне. Це поновлення Америкою знаменитої програми ленд-лізу. Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога за ленд-лізом від Сполучених Штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розставлення сил у Європі. Європейці тоді отримували за ленд-лізом велику номенклатуру продукції – від літаків до вантажівок, від авіаційного пального до засобів зв'язку. До речі, американські радіостанції та інші речі, поставлені за ленд-лізом, працювали для радянських людей ще довго після війни. Десятки років. гітлерівська Німеччина навіть з урахуванням усіх ресурсів на захоплених територіях не могла нічого протиставити цьому потенціалу союзників на фундаменті американських виробничих сил.

І це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу та право на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка становить для Європи не меншу загрозу, ніж була 80 років тому.

Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони. Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно.

По-перше, ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити.

По-друге, тепер із ленд-лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання.

І є ще одна річ, про яку варто сказати окремо. Україна дуже предметно й постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для України. Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед. Це вперше в історії нашої держави, коли є можливість зафіксувати такі гарантії. Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай Боже.

Звичайно, що всі ці речі не запрацюють за один чи декілька днів. Але я впевнений, що цей травень в українській історії матиме особливе значення.

Так, російські війська все ще на нашій землі. Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу і космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в "Собачому серці". Але хай там що роблять окупанти, це нічого не означає. У них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей. До речі, сьогодні у спілкуванні зі студентами університетів Франції відчув таку впевненість і в їхніх запитаннях. А з новою підтримкою від США, з ленд-лізом, з усією тією допомогою, яку ми отримуємо від Великої Британії та Євросоюзу, від Канади, Японії, Австралії – без перебільшення, від усього вільного світу, – нам буде легше.

Говорив сьогодні і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію та нові санкції. Нові – проти Росії. Крок за кроком робимо все, щоб саме агресору було найбільш боляче від агресії.

Однак, говорячи про допомогу партнерів, маємо не забувати, що перемога здобувається безпосередньо українцями й українками, які борються. Усіма, хто б'є ворога й посилює оборону. Тільки вчора державними нагородами були відзначені 404 військовослужбовці Збройних Сил України.

Звання Героя України (посмертно) присвоєно полковнику Ігорю Бедзаю, начальнику служби безпеки польотів – старшому інспектору-льотчику командування Військово-морських сил. А всього за час повномасштабної війни державними нагородами відзначені понад 13 тисяч наших військових. Це точно характеризує хоробрість усіх наших захисників, усіх наших захисниць", — сказав Зеленський.