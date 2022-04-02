Зеленский рассказал о ситуации на фронтах по разным направлениям

После выхода оккупантов – сплошная катастрофа и очень много опасностей

На востоке Украины ситуация остается очень сложной, рассказал глава государства Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Война продолжается и российские оккупанты не уходят с украинской земли. Заметно их отступление на севере страны, однако на востоке и юге они атакуют с большей силой.

Об этом в ночном обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"На севере нашей страны продолжается уход оккупантов. Медленный, но заметный. Где-то их выгоняют с боями. Где-то они сами оставляют позиции. После них – сплошная катастрофа и очень много опасностей. Это правда. Первое – бомбардировки могут продолжаться. Второе – они пройдут всю эту территорию. Пройдут дома, минируют технику, даже тела убитых людей. Очень много растяжек, очень много других опасностей…", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что после выхода оккупантов – сплошная катастрофа и очень много опасностей.

"Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожен! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована. Ждать, когда можно заверить вас, что новые обстрелы невозможны", – подчеркнул Зеленский.

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На востоке Украины ситуация остается очень сложной.

"Российских военных нагоняют на Донбасс, Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно", - добавил он.

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