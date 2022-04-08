Зеленский: РФ уже давно не имеет отношения к концепции прав человека

Глава государства отметил, что РФ постепенно проигрывает даже на площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя

Зеленский рассказал о приостановке работы РФ в Совете ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Генассамблеи ООН о приостановлении работы России в Совете ООН по правам человека. Российское государство и российские военные представляют наибольшую угрозу на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.

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"Имеем сегодня неплохую дипломатическую новость. Россия постепенно проигрывает даже на площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя. В частности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Вполне логично, вполне справедливо. Но также не без борьбы за это решение. Благодарны тем государствам, которые поддержали это", – сказал Зеленский.

По его словам, РФ уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека.

"Возможно, когда-то это изменится. Но пока что Российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно", – добавил президент.

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Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", – написал Кулеба.

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