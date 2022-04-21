Зеленский: Россия сорвала пасхальное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Оно появилося в Telegram-каналу главы государства.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", — отметил Зеленский.