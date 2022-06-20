Зеленський: Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів

Президент озвучив декілька пропозицій на саміті

Президент заявив, що Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проєктам. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. До того ж наша країна має знайти формат, в якому змогла б реалізувати приєднання.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський учасникам саміту Ініціативи трьох морів, зазначивши, що Україна була вперше запрошена до участі в саміті.

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Пропозиції Зеленського

Серед іншого, президент заявив, що тільки з Україною всі країни можуть реалізувати увесь свій потенціал – економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв'язків між країнами та людьми. Зокрема, він запропонував посилити трактування співпраці в межах Триморʼя.

"Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом у межах цієї Ініціативи, – вона насправді про безпеку. І передусім це логістика. Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор’я – це наш зв’язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – все це працює через територію держав – учасниць цієї Ініціативи", – зауважив він.

Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна має одні з найпотужніших газових сховищ у регіоні та розгалужену мережу постачання газу:

"Тому, співпрацюючи із сусідами, використовуючи потужності інтерконекторів Польща – Словаччина, Польща – Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, ми можемо задовольнити потреби всіх країн Тримор’я. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії ми приєдналися до енергосистеми Європейського Союзу. І зараз наш експорт електрики може стати тим внеском в енергобаланс ваших країн, який допоможе вам стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску".

Крім цього, на його думку, потрібно зробити все, щоб транс'європейський коридор Via Carpathia запрацював на 100%, з’єднавши північну та південну Європу. Україна водночас може відігравати роль одного з логістичних центрів та готова приєднатися до Via Carpathia вже зараз.

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"Ми готові інтегруватися у європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава – Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica. Ми маємо працювати й надалі над розширенням пунктів пропуску на кордонах нашої держави", – сказав президент.

Також, за словами Володимира Зеленського, Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проєктам у сфері диджиталізації та посилити регіональні цифрові зв’язки. Водночас він наголосив на пропозиції участі у проєкті відбудови України:

"Це буде найбільший економічний проєкт нашого покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут – це основа національної безпеки. І це справді так. Але зовсім не так часто, як вони це говорять, політикам вдається реалізувати цей принцип. Тобто зробити економіку настільки сильною, що й держава стає достатньо могутньою".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхали понад 5 млн громадян. Однак називати їх біженцями не можна, адже вони повернуться додому після того, як в країні запанує мир. Також він закликав Європу стати повністю незалежною від Росії.