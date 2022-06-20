Зеленский: Украина должна быть участником Инициативы трех морей

Президент озвучил несколько предложений на саммите

Президент заявил, что Украина может оказать поддержку многим инфраструктурным проектам. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Украина должна быть участником Инициативы трех морей. К тому же наша страна должен найти формат, в котором смогла бы реализовать присоединение.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский участникам саммита Инициативы трех морей, отметив, что Украина была впервые приглашена для участия в саммите.

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Предложения Зеленского

Среди прочего президент заявил, что только с Украиной все страны могут реализовать весь свой потенциал – экономический, инфраструктурный, потенциал социальных связей между странами и людьми. В частности, он предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках Триморья.

"Каждая сфера, которой мы можем заниматься вместе в рамках этой Инициативы, – она действительно о безопасности. И прежде всего это логистика. Посмотрите, пожалуйста, на украинскую ситуацию сейчас: именно государства Триморья – это наша связь со свободным миром. Поставки оружия для Украины, поставки горючего, сохранение жизненно важных транспортных потоков, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей – все это работает через территорию государств – участников этой Инициативы", – отметил он.

Также Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет одни из самых мощных газовых хранилищ в регионе и разветвленную сеть поставок газа:

"Поэтому, сотрудничая с соседями, используя мощности интерконнекторов Польша – Словакия, Польша – Украина, а также имеющиеся в регионе СПГ-терминалы, мы можем удовлетворить потребности всех стран Триморья. Уже после начала полномасштабного вторжения России мы присоединились к энергосистеме Европейского Союза. И сейчас наш экспорт электричества может стать тем вкладом в энергобаланс ваших стран, который поможет вам стать полностью независимым от российского энергетического давления".

Кроме этого, по его мнению, нужно сделать все, чтобы трансевропейский коридор Via Carpathia заработал на 100%, соединив северную и южную Европу. Украина может играть роль одного из логистических центров и готова присоединиться к Via Carpathia уже сейчас.

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"Мы готовы интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть, в частности через железнодорожную линию Варшава – Киев и выход в железнодорожный коридор Rail Baltica. Мы должны и дальше продолжать расширение пунктов пропуска на границах нашего государства", – сказал президент.

Также, по словам Владимира Зеленского, Украина может оказать поддержку многим инфраструктурным проектам в области диджитализации и усилить региональные цифровые связи. В то же время он отметил предложение участия в проекте восстановления Украины:

"Это будет крупнейший экономический проект нашего поколения. Политики часто говорят, что экономическое благополучие – это основа национальной безопасности. И это действительно так. Но совсем не так часто, как они это говорят, политикам удается реализовать этот принцип. Т.е. сделать экономику настолько сильной, что и государство становится достаточно могущественным".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабного вторжения России из Украины уехали более 5 млн граждан. Однако называть их беженцами нельзя, ведь они вернутся домой после того, как в стране воцарится мир. Также он призвал Европу стать полностью независимой от России.