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Зеленский: в Мариуполе десятки тысяч погибших и 95% разрушенных зданий

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 07:58
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Город является стратегической целью президента Российской Федерации Владимира Путина
Зеленский о ситуации в городе
Зеленский о ситуации в городе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в блокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских военных разрушено 95% зданий.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC.

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"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Мариуполь, который является стратегической целью руководителя Кремля Владимира Путина, уже разрушен из-за многонедельных российских артиллерийских обстрелов. Так, уцелело лишь около 5% из всех зданий в городе.

Мэр Мариуполя назвал число погибших жителей

Во время российской осады Мариуполя погибли более 10 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в комментарии для Associated Press.

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По его словам, количество погибших может превысить 20 тысяч, поскольку после недели атак и лишений, тела мариупольцев "устилали улицы ковром". Вадим Бойченко также обвинил российских оккупантов в том, что они в течение нескольких недель блокировали въезд в город конвоев с гуманитарной помощью, пытаясь скрыть происходящее там от внешнего мира.

Мэр Мариуполя также добавил, что россияне доставили большое количество тел в здание одного из торговых центров, где есть складские помещения и холодильники. Приехали мобильные крематории в виде грузовиков.

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", – рассказал Бойченко.

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Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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