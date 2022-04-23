Зеленский: Я уверен, что Путин предстанет перед трибуналом

Украинцы готовы подождать, когда все суды закончатся

Зеленский уверен, все, кто отдавал приказы убивать украинцев, должны ответить / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что рано или поздно все, кто развязал войну в Украине, будут наказаны, в том числе президент России Владимир Путин.

Об этом лидер Украины заявил во время пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро, которую транслировал канал "Украина 24".

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В ожидании Трибунала

"Хочу ли я встречаться с президентом России? Я не хочу, я вынужден дипломатическим путем решить эти вопросы. Что касается того, хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут – все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю", – заявил лидер Украины.

В Киеве хорошо понимают, что юридический процесс над виновными в военных преступлениях в Украине может затянуться надолго. Тем не менее его необходимо провести.

"Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это длится годами. Мы подождем. Мы подождем. А если такие, как я не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", – убежден глава государства.

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Пресс-конференция