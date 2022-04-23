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Зеленский: Я уверен, что Путин предстанет перед трибуналом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 апреля, 21:40
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Украинцы готовы подождать, когда все суды закончатся
Зеленский уверен, все, кто отдавал приказы убивать украинцев, должны ответить / Коллаж "Сегодня"
Зеленский уверен, все, кто отдавал приказы убивать украинцев, должны ответить / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что рано или поздно все, кто развязал войну в Украине, будут наказаны, в том числе президент России Владимир Путин.

Об этом лидер Украины заявил во время пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро, которую транслировал канал "Украина 24".

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В ожидании Трибунала

"Хочу ли я встречаться с президентом России? Я не хочу, я вынужден дипломатическим путем решить эти вопросы. Что касается того, хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут – все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю", – заявил лидер Украины.

В Киеве хорошо понимают, что юридический процесс над виновными в военных преступлениях в Украине может затянуться надолго. Тем не менее его необходимо провести.

"Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это длится годами. Мы подождем. Мы подождем. А если такие, как я не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", – убежден глава государства.

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Пресс-конференция

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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