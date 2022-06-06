Чому Сєвєродонецьк не можна віддавати росіянам – пояснення Зеленського

За словами президента, українські військові мають шанси боротися за місто

Зеленський повідомив про ситуацію на фронті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про складну ситуацію на фронті в районі Сєверодонецька в Луганській області, але наголосив, що українські військові її утримують. Водночас, він пояснив, що відступ ЗСУ з міста на вигідніші позиції зараз не розглядається.

Про це президент розповів журналістам у понеділок, пише "Інтерфакс".

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За словами Зеленського, ситуація на Сєвєродонецькому напрямку тяжка.

"Ви знаєте, ми тримаємо ситуацію, саме тримаємо ситуацію. Їх (окупантів, – ред.) більше. Вони потужніші, але, проте, я думаю, що у нас є всі шанси боротися у цьому напрямку", – сказав президент.

На Харківському напрямку, за його словами, "більше позитиву", там поступово звільняються українські населені пункти.

Водночас у Запорізькій області ситуація "найбільш загрозлива" через наміри окупантів зайняти обласний центр, наголосив президент.

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Чому ЗСУ не відступають із Сєвєродонецька на найкращі позиції

Зеленський пояснив, що якщо відійти від Сєверодонецька, а потім знову наступати, то людські втрати будуть набагато більшими.

"Щодо Сєверодонецька. Там залишилося 10-15% населення, то що ми розуміємо. У Лисичанську приблизно така сама ситуація... Людей там дуже мало, все це на сьогодні такі "мертві міста". Тому, коли ви ставите питання, чи варто боротися , то треба розуміти за що ми боремося, по Сєвєродонецьку. Чи не краще відійти, тому що у нас там кращі позиції.Ви повинні також знати, що якщо ви відходите на кращі позиції, що потім вам буде дуже дорого повертатися з точки зору кількості вбитих своїх людей та кількості втрат", – сказав президент.

Він наголосив, що необхідно знати ціну всіх своїх дій.

"Зараз стоїмо та втрачаємо людей, відійдемо на найкращі позиції і якщо вирішимо наступати – втратимо набагато більше", – заявив він.

Зеленський зазначив, що рішення прийматимуться залежно від ситуації, яка складатиметься там надалі, але зазначив, що у разі відступу надалі необхідно матиме вп'ятеро більше техніки для наступу.

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