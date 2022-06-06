Почему Северодонецк нельзя отдавать россиянам – объяснение Зеленского

По словам президента, у украинских военных есть шансы бороться за город

Зеленский сообщил о ситуации на фронте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сложной ситуации на фронте в районе Северодонецка Луганской области, но отметил, что украинские военные ее удерживают. В то же время он объяснил, что отступление ВСУ из города на более выгодные позиции сейчас не рассматривается.

Об этом президент рассказал журналистам в понедельник, пишет "Интерфакс".

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По словам Зеленского, ситуация на Северодонецком направлении тяжелая.

"Вы знаете, мы держим ситуацию, именно держим ситуацию. Их (оккупантов, – ред.) больше. Они мощнее, но, тем не менее, я думаю, что у нас есть все шансы бороться в этом направлении", – сказал президент.

На Харьковском направлении, по его словам, "больше позитива", там постепенно освобождаются украинские населенные пункты.

В то же время в Запорожской области ситуация "наиболее угрожающая" из-за намерений оккупантов занять областной центр, подчеркнул президент.

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Почему ВСУ не отступают с Северодонецка на лучшие позиции

Зеленский объяснил, что если отойти от Северодонецка, а потом снова наступать, то человеческие потери будут намного больше.

"Что касается Северодонецка. Там осталось 10-15% населения, то что мы понимаем. В Лисичанске приблизительно такая же ситуация… Людей там очень мало, все это на сегодня такие "мертвые города". Поэтому, когда вы ставите вопрос, стоит ли бороться, то нужно понимать за что мы боремся, по Северодонецку. Не лучше ли отойти, так как у нас там лучше позиции. Вы должны также знать, что если вы отходите на лучшие позиции, что потом вам будет очень дорого возвращаться с точки зрения количества убитых своих людей и количества потерь", – сказал президент.

Он подчеркнул, что необходимо знать цену всех своих действий.

"Сейчас стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции и если решим наступать – потеряем намного больше", – заявил он.

Зеленский отметил, что решения будут приниматься в зависимости от ситуации, которая будет складываться там в дальнейшем, но отметил, что в случая отступления в дальнейшем необходимо будет иметь в пять раз больше техники для наступления.

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